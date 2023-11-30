11:45 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Приднестровье пожарные спасли пожилых супругов: Их успели вывести из горящего дома
Инспектор Госпожнадзора установил: причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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Сообщение о том, что горит крыша частного дома, расположенного в Бендерах, на пульт дежурного СВПЧ-2 поступило 28 ноября в 22:20, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
На место прибыли два пожарных расчёта. Пламенем была охвачена кровля.
Дом разделён на три части. И только в одной из них живут люди — супруги-пенсионеры.
На тушение пожара площадью 100 квадратных метров огнеборцам понадобилось 30 минут. Крыша сгорела полностью.
Инспектор Госпожнадзора установил: причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Она была проложена по деревянным балкам и стропилам крыши дома. К тому же чердачное помещение было сильно захламлено мебелью и вещами. Это и стало причиной высокой интенсивности горения и быстрого распространения пламени.