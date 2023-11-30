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14:13 (мск), источник: Новая Кубань

В Новороссийске школьницы пожаловались на учителя, заглядывавшего им под юбки с телефона

В инциденте разбираются правоохранители.

Источник: телеграм-канал

В одной из школ Новороссийска разразился скандал. Ученицы заметили, что преподаватель тайно заглядывает им под юбки с помощью мобильного телефона.

О случившемся школьницы рассказали в социальных сетях. К публикации прилагается видеозапись разговора с учителем, на которой девочки обвиняют мужчину в непристойном поведении. По их словам, учитель тайком подносил мобильник девочкам под юбки и производил видеосъемку.

«По факту выявленной публикации в УМВД по городу Новороссийску материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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