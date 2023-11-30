14:00 (мск), источник: Комсомольская правда
В полиции прокомментировали стрельбу из пистолета в торговом центре Новосибирска
В отношении мужчин составили протоколы за мелкое хулиганство.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В полиции прокомментировали стрельбу из пистолета в ресторане в МФЦ «Сан Сити». Инцидент произошел днем 29 ноября.
— В полицию поступило сообщение о противоправных действиях гражданина на территории торгового центра в одном из заведений общепита. Сотрудники полиции доставили указанного гражданина и его товарища для разбирательства в отдел полиции, — сообщили в ведомстве.
У одного из гостей ресторана при себе находился пневматический пистолет. Оружие он решил продемонстрировать другу, который и совершил выстрел.
Отмечается, что пострадавших в происшествии нет. В отношении мужчин составили административные протоколы за мелкое хулиганство.