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08:23 (мск), источник: Сиб.фм

В Новосибирске четыре рыбака застряли на льдине

Четыре новосибирских рыбака застряли на льдине, которая отошла от берега.

Как сообщает телеграм-канал «МЧС Новосибирской области», в 13:45 30 ноября в экстренный службы поступило сообщение о том, что четыре рыбака находятся на льдине в Новосибирском водохранилище. Они были рядом с селом Бурмистрова в Искитимском районе, а на помощь мужчинам пришли местные жители.

После сообщения на место происшествия выдвинулись аварийно-спасательные службы. К рыбакам подобрались на резиновых лодках и эвакуировали их на берег.

Пострадавших нет.

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