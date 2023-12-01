09:42 (мск), источник: Комсомольская правда
У берегов Крыма уничтожили украинский безэкипажный катер
Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины у берегов Крыма.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В пятницу, 1 декабря, морская авиация уничтожила безэкипажный катер военно-морских сил Украины, который двигался в сторону Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Инцидент произошел около восьми утра. В западной части акватории Черного моря обнаружили безэкипажный катер. Это судно следовало в сторону Крыма.
— Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота, — говорится в сообщении.
Напомним, за неделю российская военная авиация уничтожила 12 украинских безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины, следовавших в направлении Крыма.
Как сообщалось ранее, в ночь на 24 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили 13 вражеских БПЛА над Крымом. 22 ноября в западной части Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера военно-морских сил Украины, следовавших в направлении Крыма. В тот же день ПВО уничтожила над полуостровом три украинских дрона.