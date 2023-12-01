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Спецоперация на Украине
09:42 (мск), источник: Комсомольская правда

У берегов Крыма уничтожили украинский безэкипажный катер

Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины у берегов Крыма.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 1 декабря, морская авиация уничтожила безэкипажный катер военно-морских сил Украины, который двигался в сторону Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Инцидент произошел около восьми утра. В западной части акватории Черного моря обнаружили безэкипажный катер. Это судно следовало в сторону Крыма.

— Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота, — говорится в сообщении.

Напомним, за неделю российская военная авиация уничтожила 12 украинских безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины, следовавших в направлении Крыма.

Как сообщалось ранее, в ночь на 24 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили 13 вражеских БПЛА над Крымом. 22 ноября в западной части Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера военно-морских сил Украины, следовавших в направлении Крыма. В тот же день ПВО уничтожила над полуостровом три украинских дрона.

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