11:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Дымище валит столбом»: в Приморье момент крупного возгорания попал на видео
Спасательные службы прибыли на место происшествия.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Приморье ночью произошел крупный пожар. Подробностями поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
В Уссурийске, 1 декабря, на телефон спасательной службы поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля в 04:24. Сотрудники МЧС были на месте уже через 5 минут. Кабина грузовика сильно пострадала от языков пламени на площади около 6 квадратных метров. Пострадавших и погибших в ходе происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются. В процессе тушения было применено 2 единицы пожарной техники и 7 сотрудников спасательного отряда.