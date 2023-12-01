11:06 (мск), источник: АиФ Челябинск
Пожар произошел на электровозоремонтном заводе в Челябинске
Самостоятельно эвакуировались 30 работников.
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Пожар произошел на Челябинском электровозоремонтном заводе 1 декабря. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС по Челябинской области.
По информации ведомства, в одном из цехов предприятия на улице Косарева загорелась ванна с лаком объемом 2 кубометра. Самостоятельно из помещения эвакуировались 30 человек, никто не пострадал.
«Возгорание оперативно ликвидировано. Следов внешнего воздействия не обнаружено. На работу предприятия данное происшествие не повлияло», — сообщили в ГУ МЧС.
Причину возгорания предстоит установить специалистам.