Главное
Спецоперация на Украине
11:06 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пожар произошел на электровозоремонтном заводе в Челябинске

Самостоятельно эвакуировались 30 работников.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел на Челябинском электровозоремонтном заводе 1 декабря. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС по Челябинской области.

По информации ведомства, в одном из цехов предприятия на улице Косарева загорелась ванна с лаком объемом 2 кубометра. Самостоятельно из помещения эвакуировались 30 человек, никто не пострадал.

«Возгорание оперативно ликвидировано. Следов внешнего воздействия не обнаружено. На работу предприятия данное происшествие не повлияло», — сообщили в ГУ МЧС.

Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Во время загрузки произошла ошибка.
 19-летний тюменец брал «в добрые руки» щенков и отрезал им головы
Тайная жизнь диких животных. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары