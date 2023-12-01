«Семейный бизнес сгорел на глазах»: предприниматель рассказал, как пытался спасти товар на пылающем рынке «Темерник»

— Двадцать лет продавал курточки, — детские и женские. Что будет теперь — не знаю, — говорит Сергей.
Ростовчанин — один из сотни предпринимателей, которые этой ночью потеряли все. Он торговал одеждой на «Темернике» чуть больше двадцати лет. Говорит, что на широкую ногу хоть и не жил, но на кусок хлеба хватало.
ХОТЕЛ ПЕРЕДАТЬ БИЗНЕС СЫНОВЬЯМ.
Два торговых павильона с одеждой были семейным бизнесом, который мужчина поднимал и развивал с женой. Супруги хотели передать его своим сыновьям возрастом девять и 15 лет. Мальчишки и сейчас уже в дни особо бойкой торговли помогали родителям на рынке.
— Мы и жили рядом с «Темерником», так проще вести дело, — продолжает Сергей.
Когда на рынке, который сейчас носит официальное название «Восточный», начался пожар, Сергей узнал об этом в числе первых.
— Мне позвонили и сказали, что горим. Я помчался туда. Приехал раньше пожарных.
В ТОВАР ВЛОЖИЛ ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ.
Мужчина пытался спасти хотя бы один магазин.
— Заливал пламя пеной из огнетушителя, но это было бесполезно. Огонь очень быстро распространялся. Мои попытки спасти точку были как капля в море.
Предприниматель уже предварительно оценил свой ущерб. В товар было вложено шесть — шесть с половиной миллионов. Сергей сказал, что имущество от огня застраховано не было. С его слов, во время одной из проверок ему сказали, что с пожарной безопасностью проблем нет. Вот бизнесмен и не стал обращаться к страховщикам.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что пожар на самом крупной рынке донской столицы начался накануне, 30 ноября, около девяти часов вечера. Со слов одного из продавцов, который, как и его коллеги, в ту ночь приехал на место ЧП, пламя перекидывалось с крышу на крышу мгновенно. В итоге, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров.
А сегодня, 1 декабря, с раннего утра продавцы уже ходят по пепелищу в надежде, что хоть что-то из товара уцелело. А в тех рядах, которых не коснулось пламя, уже идет торговля.