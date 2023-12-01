Семья из трех человек, включая 15-летнюю девочку, погибла в ДТП в Челябинской области

Сообщается о дорожно-транспортном происшествие 1 декабря.
На 171 километре дороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды (территория Брединского района) 40-летний водитель Datsun on-DO, по предварительной информации, в условиях гололеда не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения (маневр на данном участке разрешен), где совершил столкновение со встречным грузовым Scania с полуприцепом.
В результате в легковом автомобиле погибли на месте водитель и пассажиры — женщина 1985 года рождения и 15-летняя девочка.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства происшествия. Предварительно установлено, что семья проживала в Брединском районе и направлялась в Челябинск.