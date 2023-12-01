15:54 (мск), источник: dostup1.ru
Полиция ищет главаря межэтнической наркобанды, промышляющей на Южном Урале
Установлено 37 эпизодов сбыта наркотических средств, при этом места скрытого хранения имели широкую географию.
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В Челябинской области установили и задержали межэтническую преступную группу, занимавшуюся незаконным сбытом наркотиков — в нее входили 13 человек в возрасте от 23 до 50 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.
Сообществом руководил 46-летний житель Средней Азии. Группу характеризовала строгая иерархия и распределение ролей. Участники подразделялись на «оператора», «кураторов», «менеджеров по кадрам», «межрегиональных курьеров», «кладовщиков», «закладчиков».
Свою преступную деятельность наркоторговцы осуществляли с января. В августе текущего года участники наркогоруппы были задержаны. В ходе личного досмотра, а также обысков по местам их проживания сотрудники полиции изъяли свыше 2 кг наркотических средств.
«Установлено 37 эпизодов сбыта наркотических средств, при этом места скрытого хранения имели широкую географию и располагались как на территории Челябинска, так и в разных городах области, преимущественно на в Магнитогорске и Миассе», — добавили в полиции.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено в отношении восьми участников. В отношении еще пятерых фигурантов дело находится в производстве. Лидер группы вместе с ближайшим подельником объявлен в федеральный розыск.