16:15 (мск), источник: Piter.tv
На Заусадебной улице горит мебельная фабрика
Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Приморском районе сегодня, 1 декабря, произошел серьезный пожар. На Заусадебная улице, 31, полыхает мебельная фабрика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:55. На место случившегося прибыли 25 спасателей и семь спецмашин.
В здании размером 10×10 метров происходит горение. Площадь пожара уточняется.
В 15:11 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. На данный момент сведения о пострадавших не поступали.