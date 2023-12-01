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16:15 (мск), источник: Piter.tv

На Заусадебной улице горит мебельная фабрика

Пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

В Приморском районе сегодня, 1 декабря, произошел серьезный пожар. На Заусадебная улице, 31, полыхает мебельная фабрика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:55. На место случившегося прибыли 25 спасателей и семь спецмашин.

В здании размером 10×10 метров происходит горение. Площадь пожара уточняется.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 15:11 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. На данный момент сведения о пострадавших не поступали.

На Заусадебной улице горит мебельная фабрика
Во время загрузки произошла ошибка.
16:15 (мск)© Piter.tv
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