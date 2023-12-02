02:55 (мск), источник: Lenta.Ru
Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска
Израиль совершил атаку на окрестности столицы Сирии Дамаска. Об этом информирует сирийский гостелеканал Al Ikhbariya.
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«Израиль совершил агрессию на окрестности (сирийской) столицы Дамаска», — уточнили журналисты.
12 ноября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке по объектам террористической инфраструктуры в Сирии. Отмечалось, что она была совершена в ответ на атаку в сторону Голанских высот.
В начале ноября издание Bloomberg сообщило, что Израиль усилил удары по Сирии и теперь не всегда предупреждает об этом Россию. С начала войны Израиля с палестинским движением ХАМАС еврейское государство стало чаще наносить удары по поддерживаемым Ираном ополченцам в Сирии, которые приблизились к израильской границе.