10:25 (мск), источник: МК.RU Воронеж
В Воронежской области 33-летний дагестанец на ГАЗе погиб при таране микроавтобуса
В Каширском районе на трассе М-4 «Дон» автомобиль ГАЗ протаранил грузовой фургон «Форд Транзит».
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О погибшем водителе сообщили в пресс-службе МВД по Воронежской области в пятницу, 1 декабря.
Авария произошла накануне около 13.50. По трассе двигался автомобиль ГАЗ, которым управлял 33-летний житель Республики Дагестан. По ходу движения на дороге стоял микроавтобус «Форд», по предварительным данным, водителем которого был 26-летний житель Московской области. Легковая машина на скорости врезалась в грузовой фургон.
Управлявший ГАЗом мужчина скончался на месте аварии до приезда медиков. Его 24-летний пассажир получил травмы, его отвезли в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.