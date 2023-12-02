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13:22 (мск), источник: Нижегородская правда

Житель Кстова перевел мошенникам больше 4 млн рублей

Мужчина оформил шесть кредитов.

39-летний кстовчанин стал жертвой мошенников. Схема была классической, но мужчина все равно купился на поступивший звонок.

Неизвестный представился оператором сотовой связи и попросил сообщить код из пришедшего СМС-сообщения для согласия на обслуживание мобильного номера.

Как только мужчина назвал цифры, тот рассказал, что личный кабинет мужчины на портале госуслуг был взломан и через него оформлены несколько кредитов в разных финансовых учреждениях региона. Не дав растерянному мужчине опомниться, он порекомендовал кстовчанину быстро оформить во всех названных ему банках кредиты, а деньги перевести на безопасные счета.

«Поверив злоумышленнику гражданин в течение четырех последующих дней оформил на свое имя кредитные договоры в шести банковских организациях на территории Нижнего Новгорода», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

После того, как мужчина получил в банках около 4,3 млн рублей, звонившие перестали выходить на связь. Кстовчанин пошел в полицию, мошенников ищут.

Такие истории происходят в регионе с завидной регулярностью. Так, недавно 3,7 млн рублей перевела мошенникам нижегородка, которую запугали переводом денег в недружественную страну.

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