13:22 (мск), источник: Нижегородская правда
Житель Кстова перевел мошенникам больше 4 млн рублей
Мужчина оформил шесть кредитов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
39-летний кстовчанин стал жертвой мошенников. Схема была классической, но мужчина все равно купился на поступивший звонок.
Неизвестный представился оператором сотовой связи и попросил сообщить код из пришедшего СМС-сообщения для согласия на обслуживание мобильного номера.
Как только мужчина назвал цифры, тот рассказал, что личный кабинет мужчины на портале госуслуг был взломан и через него оформлены несколько кредитов в разных финансовых учреждениях региона. Не дав растерянному мужчине опомниться, он порекомендовал кстовчанину быстро оформить во всех названных ему банках кредиты, а деньги перевести на безопасные счета.
«Поверив злоумышленнику гражданин в течение четырех последующих дней оформил на свое имя кредитные договоры в шести банковских организациях на территории Нижнего Новгорода», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
После того, как мужчина получил в банках около 4,3 млн рублей, звонившие перестали выходить на связь. Кстовчанин пошел в полицию, мошенников ищут.
Такие истории происходят в регионе с завидной регулярностью. Так, недавно 3,7 млн рублей перевела мошенникам нижегородка, которую запугали переводом денег в недружественную страну.