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13:44 (мск), источник: Ura.ru

Екатеринбургские силовики устроили облаву в ночном клубе Union. Фото, видео

В Екатеринбурге 1 декабря сотрудники полиции устроили облаву в ночном клубе Union по улице 8 Марта, 12. В заведении обнаружили немаркированный алкоголь, который впоследствии был изъят. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

«Сотрудники полиции, совместно с общественниками провели профилактическую операцию в ночном заведении. Представителями МВД было проверено порядка 70 человек и 35 транспортных средств. В заведении обнаружено и изъято порядка 30 литров немаркированной крепкой спиртосодержащей продукции. Алкоголь изъят и направлен на экспертизу, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказано в сообщении.

По итогам проверки силовиками было составлено три административных протокола за управление машиной при наличии неисправностей. «Еще один протокол составлен за управление автомобилем водителем, не имеющим права управления», — отметили в ведомстве.

Ранее сотрудники полиции проводили рейдовые мероприятия в ночном клубе «Стереотипы». В заведении обнаружили алкоголь без лицензии, который был изъят и направлен на экспертизу.

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