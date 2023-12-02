Екатеринбургские силовики устроили облаву в ночном клубе Union. Фото, видео

«Сотрудники полиции, совместно с общественниками провели профилактическую операцию в ночном заведении. Представителями МВД было проверено порядка 70 человек и 35 транспортных средств. В заведении обнаружено и изъято порядка 30 литров немаркированной крепкой спиртосодержащей продукции. Алкоголь изъят и направлен на экспертизу, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказано в сообщении.
По итогам проверки силовиками было составлено три административных протокола за управление машиной при наличии неисправностей. «Еще один протокол составлен за управление автомобилем водителем, не имеющим права управления», — отметили в ведомстве.
Ранее сотрудники полиции проводили рейдовые мероприятия в ночном клубе «Стереотипы». В заведении обнаружили алкоголь без лицензии, который был изъят и направлен на экспертизу.