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15:19 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника

В Петербурге госпитализировали восьмиклассника после нападения мужчины с ножом.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Восьмиклассник в Санкт-Петербурге получил ножевое ранение, он госпитализирован, а напавшего на школьника мужчину ищет полиция, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

«Мои коллеги из Северной столицы ищут мужчину, который напал на школьника… Мужчина нанес ножевое ранение ученику 8 класса. Ребенок был госпитализирован», — написала она.

По словам Волк, нападение произошло в пятницу вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

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