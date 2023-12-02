15:19 (мск), источник: РИА Новости
В Петербурге мужчина с ножом напал на школьника
В Петербурге госпитализировали восьмиклассника после нападения мужчины с ножом.
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Восьмиклассник в Санкт-Петербурге получил ножевое ранение, он госпитализирован, а напавшего на школьника мужчину ищет полиция, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
«Мои коллеги из Северной столицы ищут мужчину, который напал на школьника… Мужчина нанес ножевое ранение ученику 8 класса. Ребенок был госпитализирован», — написала она.
По словам Волк, нападение произошло в пятницу вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга.