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15:45 (мск), источник: Фонтанка

Покупательницу с пистолетом ловили в ТРК на севере Петербурга

Беспокойной выдалась смена в супермаркете, расположенном в торгово-развлекательном центре «Прибалтийский» в Красносельском районе Петербурга.

Там разоружали посетительницу, стало известно «Фонтанке» 2 декабря.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, помощи полиции служба безопасности магазина на Ленинском проспекте, 49, запросила накануне в шестом часу утра. Покой в супермаркете нарушала женщина, размахивавшая пистолетом.

Обошлось без стрельбы — посетительницу задержали сотрудники магазина. Полицейские увезли её в отдел, изъяв пневматический пистолет.

Оружие направили на экспертизу. Владелица пока получила протокол о мелком хулиганстве. По информации «Фонтанки», она живёт неподалёку от магазина и на следующей неделе будет отмечать 34-летие. Не исключено, что праздник будет омрачён уголовным делом.

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