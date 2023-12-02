15:45 (мск), источник: Фонтанка
Покупательницу с пистолетом ловили в ТРК на севере Петербурга
Беспокойной выдалась смена в супермаркете, расположенном в торгово-развлекательном центре «Прибалтийский» в Красносельском районе Петербурга.
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Там разоружали посетительницу, стало известно «Фонтанке» 2 декабря.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, помощи полиции служба безопасности магазина на Ленинском проспекте, 49, запросила накануне в шестом часу утра. Покой в супермаркете нарушала женщина, размахивавшая пистолетом.
Обошлось без стрельбы — посетительницу задержали сотрудники магазина. Полицейские увезли её в отдел, изъяв пневматический пистолет.
Оружие направили на экспертизу. Владелица пока получила протокол о мелком хулиганстве. По информации «Фонтанки», она живёт неподалёку от магазина и на следующей неделе будет отмечать 34-летие. Не исключено, что праздник будет омрачён уголовным делом.