18:02 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростовской области сиделка жестоко убила 88-летнюю парализованную старушку
Под Ростовом молодая сиделка несколько раз ударила ножом пенсионерку.
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В одном из хуторов Каменского района сиделка убила пенсионерку, за которой ухаживала. Происшествие случилось 25 ноября, рассказали в региональном управлении следственного комитета.
Предварительно известно, что 34-летняя подозреваемая жила в том же хуторе и искала подработку. В итоге ее наняли сиделкой для 88-летней женщины. Бабушка была полностью парализована, поэтому ей требовался постоянный уход.
Некоторое время время работница выполняла обязанности и не вызывала подозрений. Но 25 она начала распивать алкоголь прямо на работе. А в какой-то момент разозлилась и набросилась на старушку. По версии следствия, сиделка несколько раз ударила пострадавшую ножом в разные части туловища и в шею. От полученных травм несчастная скончалась на месте.
Подозреваемую быстро задержали. Женщина сразу во всем созналась и признала вину. Она не могла объяснить, почему старушка вызвала у нее такую ярость.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На время расследования подозреваемую отправили под стражу.
— По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — рассказали в СУ СКР по Ростовской области.
Напомним, в начале года в Калмыкии задержали 57-летнего мужчину, который убил родного брата. Подозреваемый почти год ухаживал за родственником, прикованным к кровати. В один из дней он напал на больного брата и начал бить его всем, что попадается под руку, в том числе железным стулом и деревянным табуретом. От полученных травм пострадавший скончался.