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18:07 (мск), источник: РИА Крым

Штормом в Херсонесе уничтожена насыпная гряда: как спасут памятники

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости Крым. Разрушительным штормом в Херсонесе уничтожена более чем 300-метровая насыпная гряда, охранявшая памятники истории и архитектуры мирового значения от воздействия моря, теперь они под угрозой. Оперативно восстановить защиту помогут специалисты Минобороны России. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В учреждении отмечают, что видимых разрушений самих памятников пока не наблюдается, но то, что произошло совсем рядом с ними, вызывает большую тревогу.

«У нас была земляная насыпь сделана в 2007 году, тогда мы тоже спасались от шторма, готовились. По ней проходила экскурсионная тропиночная сеть, ходили люди вдоль моря. Вот ее теперь нет. И оголились фундаменты самой известной нашей “Базилики 1935 года” — до нее все размыло», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью Наталья Коробицына.

Вместе с насыпной грядой, протяженность которой более 300 метров, уничтожена не только тропинка, но и некоторые конструктивные элементы, в том числе ступени, ведущие на смотровую площадку. Кроме того, из-за размыва насыпи под угрозой еще одна базилика −1932 года, добавила Коробицына.

Чтобы уберечь знаковые памятники от новых штормов, разрушенную гряду восстановят специалисты Министерства обороны РФ, сообщили в музее. О начале работ уже договорились.

«Минобороны нам поможет, военные строители. Работы начнутся на следующей неделе. Они пообещали нам все сделать за две-три недели», — отметила Коробицына.

Новая насыпь будет больше прежней, чтобы в случае сильного шторма она смогла взять на себя главный удар волны и не допустить разрушений объектов культурного наследия.

Кроме того, руководство музея направило письмо в Министерство культуры РФ, в котором сообщило о разрушениях после шторма и заявило о необходимости провести срочные работы по укреплению побережья вблизи некоторых других объектов музея у моря.

В частности, речь идет о первой башне на западном участке, Уваровской базилике, которая «уже нависает над морем» и еще нескольких памятниках, которые оказались в опасности и не выдержат больше подобного шторма.

Что касается берегоукрепления всей линии побережья, от парка Ахматовой до Карантинной бухты, то мероприятия в рамках такой работы очень дорогостоящие, говорят в музее. Разработка самого проекта требует создания расширенной комиссии из ученых и инженеров, чтобы построить сооружения, не навредив флоре и фауне, и при этом гарантированно спасти объекты культурного наследия.

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