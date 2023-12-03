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13:52 (мск), источник: Коммерсантъ

МЧС опровергло информацию о том, что житель Геленджика сжег 10 домов

Информация о том, что житель хутора Бетта (Геленджик) по неосторожности сжег 10 домов, не соответствует действительности.

Источник: телеграм-канал

Об этом рассказали в ГУ МЧС России, отметив, что на самом деле горели четыре строения.

«Площадь пожара составила 250 кв. м. Тушение пожара осложняли сильный ветер, плотная застройка и отсутствие гидрантов. Причины пожара установят специалисты», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Пожар ликвидировали 21 специалист и семь единиц техники. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что россиянин после шторма попытался просушить дом, построенный из легковоспламеняющихся материалов, обогревателем. К пожару якобы привело короткое замыкание в электроприборе.

Наталья Решетняк.

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