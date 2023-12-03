13:52 (мск), источник: Коммерсантъ
МЧС опровергло информацию о том, что житель Геленджика сжег 10 домов
Информация о том, что житель хутора Бетта (Геленджик) по неосторожности сжег 10 домов, не соответствует действительности.
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Об этом рассказали в ГУ МЧС России, отметив, что на самом деле горели четыре строения.
«Площадь пожара составила 250 кв. м. Тушение пожара осложняли сильный ветер, плотная застройка и отсутствие гидрантов. Причины пожара установят специалисты», — говорится в сообщении спасательного ведомства.
Пожар ликвидировали 21 специалист и семь единиц техники. В результате происшествия пострадавших нет.
Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что россиянин после шторма попытался просушить дом, построенный из легковоспламеняющихся материалов, обогревателем. К пожару якобы привело короткое замыкание в электроприборе.
Наталья Решетняк.