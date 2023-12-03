Рэпер Баста вышел на связь с фанатами после сообщений о ДТП в Петербурге

Певец поблагодарил зрителей за посещение выступления, а также пообещал, что вновь соберется с фанатами, чтобы спеть любимые песни. По словам Басты, на концерте 2 декабря «Газпром Арена» была заполнена, пришли 65 тыс. человек. В видеообращении певец не стал затрагивать тему ДТП.
Пиар-менеджер рэпера Наталья Мостакова заявила, что с господином Вакуленко все хорошо, сообщает «Газета.Ru». Известно, что Вакуленко был на заднем сидении Maybach, когда машина столкнулась с другой иномаркой.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге зафиксировали самый низкий по России показатель частоты случаев ДТП с начала 2023 года.