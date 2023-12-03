Главное
Спецоперация на Украине
13:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом водитель грузовика «Урал» сбил пешехода и скрылся

Грузовик наехал на пешехода на трассе в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в субботу 20-летний пешеход попал под колеса грузовика «Урал» в Волгоградской области. На трассе «Котово — Моисеево» в Котовском районе в 18.48 автомобиль наехал на парня, который находился на левом краю проезжей части по ходу движения машины. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель скрылся с места ДТП.

Пешеход получил травмы, его доставили в больницу. Полицейским удалось найти водителя «Урала». Им оказался 50-летний мужчина.

Еще один водитель уехал с места аварии в Краснослободске. Вечером 3 декабря 30-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21074» напротив дома № 75 на улице 8 Марта выехал на встречку и протаранил «ВАЗ-21124». После столкновения водитель «семерки» скрылся. А 45-летний мужчина, который управлял «двенашкой», был госпитализирован.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 3 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
После землетрясения на Филиппинах ждут трёхметрового цунами
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГИБДД