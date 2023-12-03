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12:37 (мск), источник: Коммерсантъ

На Урале из-за плохой уборки снега в авариях погибли 10 человек

В Свердловской области из-за недостатков зимнего содержания дорог погибли 10 человек, заявил врио главного инспектора ГИБДД региона Дмитрий Кузнецов. Его слова передают в пресс-службе регионального ведомства.

Источник: Коммерсантъ

«Недостаточный контроль за дорогами области послужил наличию неудовлетворительных условий на трассах. Госавтоинспекторами на участках, где зарегистрированы ДТП, выявлена гололедица, неубранный рыхлый (талый) снег на покрытии, дефекты обочин», — рассказал Дмитрий Кузнецов.

По данным ГИБДД, в октябре-ноябре на свердловских трассах 32 раза вводились ограничения движения. При этом, как сказано в сообщении, владельцами дорог оперативные меры по очистке дорог не принимались.

Прокуратура и Госавтоинспекция потребовали контролировать состояние трасс и оперативно принимать меры.

Напомним, в регионе 29 ноября, в среду, сотрудники свердловской ГИБДД зарегистрировали 137 аварий, из них семь с пострадавшими. В ДТП пострадали 18 человек и четыре погибли.

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