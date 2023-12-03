На Урале из-за плохой уборки снега в авариях погибли 10 человек

«Недостаточный контроль за дорогами области послужил наличию неудовлетворительных условий на трассах. Госавтоинспекторами на участках, где зарегистрированы ДТП, выявлена гололедица, неубранный рыхлый (талый) снег на покрытии, дефекты обочин», — рассказал Дмитрий Кузнецов.
По данным ГИБДД, в октябре-ноябре на свердловских трассах 32 раза вводились ограничения движения. При этом, как сказано в сообщении, владельцами дорог оперативные меры по очистке дорог не принимались.
Прокуратура и Госавтоинспекция потребовали контролировать состояние трасс и оперативно принимать меры.
Напомним, в регионе 29 ноября, в среду, сотрудники свердловской ГИБДД зарегистрировали 137 аварий, из них семь с пострадавшими. В ДТП пострадали 18 человек и четыре погибли.