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16:06 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Спецоперацию по задержанию вымогателей провели в Уральске

В Западно-Казахстанской области задержали четырех вымогателей, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По информации Telegram-канала МВД РК, мужчиной, который вымогал 2 млн тенге под угрозой применения физической силы оказался 39-летний житель города.

Выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако не сделал выводов. Задержанный водворен в ИВС.

Также сотрудниками УБОП по подозрению в совершении вымогательства задержаны трое жителей ЗКО, 2004 и 2003 годов рождения, которые, угрожая физической расправой, вымогали 250 тыс тенге у жителя Теректинского района.

«По двум фактам начато досудебное расследование по части 2 статьи УК РК “Вымогательство”. Им грозит ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества», — сообщили в полиции.

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