16:06 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Спецоперацию по задержанию вымогателей провели в Уральске
В Западно-Казахстанской области задержали четырех вымогателей, передает ИА «NewTimes.kz».
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По информации Telegram-канала МВД РК, мужчиной, который вымогал 2 млн тенге под угрозой применения физической силы оказался 39-летний житель города.
Выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, однако не сделал выводов. Задержанный водворен в ИВС.
Также сотрудниками УБОП по подозрению в совершении вымогательства задержаны трое жителей ЗКО, 2004 и 2003 годов рождения, которые, угрожая физической расправой, вымогали 250 тыс тенге у жителя Теректинского района.
«По двум фактам начато досудебное расследование по части 2 статьи УК РК “Вымогательство”. Им грозит ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества», — сообщили в полиции.