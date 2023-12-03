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Спецоперация на Украине
17:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области 4 человека погибли из-за угарного газа

В Самарской области от угарного газа пострадали 55 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сотрудники ведомства рассказали о случаях отравления угарным газом в 2023 году. К сожалению, 4 человека погибли.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, с начала текущего года в регионе зафиксировали 26 случаев отравления угарным газом, из-за чего пострадали 55 человек, 24 из которых — дети. Не обошлось без погибших, среди них один ребенок.

Сотрудники ведомства рассказали, как избежать отравления. Горожанам рекомендуют использовать только исправное оборудование, оборудовать хорошую вентиляцию, не оставлять включенными газовые горелки и следить, чтобы жидкость не заливала пламя во время готовки.

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