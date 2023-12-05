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5 декабря, источник: АиФ Кубань

В Новороссийске полицейские спасли мужчину от прыжка с третьего этажа ТЦ

Посетителей торгового центра эвакуировали.

Источник: AP 2023

В Новороссийске полицейские спасли мужчину от прыжка с третьего этажа ТЦ, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В полицию обратились жители города, увидевшие мужчину, перелезшего через перила. Прибывшие на место правоохранители совместно с администрацией торгового центра эвакуировали посетителей.

Сотрудники полиции в штатском убедили мужчину не совершать необдуманного поступка. После того, как он спустился, его передали приехавшим медикам скорой помощи.

Напомним, ранее в Сочи сотрудники ППС спасли мужчину от прыжка с моста. Инцидент случился в Центральном районе.

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