5 декабря, источник: АиФ Кубань
В Новороссийске полицейские спасли мужчину от прыжка с третьего этажа ТЦ
Посетителей торгового центра эвакуировали.
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В Новороссийске полицейские спасли мужчину от прыжка с третьего этажа ТЦ, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В полицию обратились жители города, увидевшие мужчину, перелезшего через перила. Прибывшие на место правоохранители совместно с администрацией торгового центра эвакуировали посетителей.
Сотрудники полиции в штатском убедили мужчину не совершать необдуманного поступка. После того, как он спустился, его передали приехавшим медикам скорой помощи.
Напомним, ранее в Сочи сотрудники ППС спасли мужчину от прыжка с моста. Инцидент случился в Центральном районе.