Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Известно, что за рулем микроавтобуса марки Toyota Voxy находился 29-летний парень. Он не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и совершил наезд на девушку-пешехода. На место происшествия прибыли должностные лица ГАИ и реанимационный автомобиль скорой медицинской помощи. К сожалению, помощь 19-летней девушке не понадобилась, она скончалась на месте ЧП от полученных травм. «По факту автоаварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, приведшие к гибели человека. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — уточнили в пресс-службе полиции. Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в ведомстве, в данный момент водитель проходит процедуру медицинского осводетельствования. Таже уточняется вопрос о наличии у рулевого водительского удостоверения. В СМИ сообщают, что прав у парня нет. Момент аварии попал на видео.