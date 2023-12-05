5 декабря, источник: Комсомольская правда
Под Волгоградом «Лада» врезалась в ограждение, водитель погиб на месте
В аварии под Волгоградом погиб мужчина, пассажир попал в больницу.
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Накануне, 4 декабря, в аварии на трассе Волгоградской области погиб 30-летний мужчина. ДТП произошло в Октябрьском районе после полуночи. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД, водитель «Лады Приоры» ехал по четвертому километру трассы «Октябрьский — Громославка — Шебалино».
— Мужчина не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу движения с последующим наездом на металлическое ограждение моста, — уточнили в пресс-службе полиции региона.
Автомобилист получил смертельные травмы и скончался на мете ДТП. Его 21-летний пассажир попал в больницу, ему оказывают необходимую помощь.