5 декабря, источник: Комсомольская правда
В Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль и автобус № 60
В Ленинском районе Новосибирска неизвестные несколько раз выстрелили по автомобилю и автобусу № 60.
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Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
Все случилось в понедельник, 4 декабря. Детали произошедшего раскрыл владелец иномарки. Мужчина ехал по улице Новосибирской. Перед перекрестком с улицей Широкой он услышал два выстрела. Спустя короткий промежуток времени стекло на водительской двери покрылось трещинами и в итоге рассыпалось.
— Стреляли, предположительно, из дома на Широкой, 129. Также подъехал автобус № 60, и его водитель сообщил, что они тоже обнаружили два пулевых отверстия, — рассказал водитель «Ниссана».
После произошедшего сибиряк обратился в полицию.
— В полицию поступали заявления от водителя автомобиля и водителя автобуса о повреждении транспортных средств. Заявления приняты в установленном порядке. Проводятся проверки, все обстоятельства устанавливаются, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по НСО.