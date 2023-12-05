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Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: Комсомольская правда

В Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль и автобус № 60

В Ленинском районе Новосибирска неизвестные несколько раз выстрелили по автомобилю и автобусу № 60.

Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Все случилось в понедельник, 4 декабря. Детали произошедшего раскрыл владелец иномарки. Мужчина ехал по улице Новосибирской. Перед перекрестком с улицей Широкой он услышал два выстрела. Спустя короткий промежуток времени стекло на водительской двери покрылось трещинами и в итоге рассыпалось.

— Стреляли, предположительно, из дома на Широкой, 129. Также подъехал автобус № 60, и его водитель сообщил, что они тоже обнаружили два пулевых отверстия, — рассказал водитель «Ниссана».

После произошедшего сибиряк обратился в полицию.

— В полицию поступали заявления от водителя автомобиля и водителя автобуса о повреждении транспортных средств. Заявления приняты в установленном порядке. Проводятся проверки, все обстоятельства устанавливаются, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по НСО.

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