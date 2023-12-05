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5 декабря, источник: Комсомольская правда

На плотине ГЭС в Иркутске случилось серьезное ДТП

У одной из машин разбита передняя часть.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях и пабликах Иркутска распространилось видео, судя по которому на плотине ГЭС произошло серьезное ДТП.

На кадрах видно иномарку с полностью разбитой передней частью. В машине сработали подушки безопасности.

Рядом стоит еще одна иномарка, но ее повреждения не видны. Как сообщают очевидцы, на месте происшествия работает скорая помощь. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что к месту ДТП уже направлен экипаж ДПС, выясняются обстоятельства произошедшего.

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