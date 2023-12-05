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5 декабря, источник: Комсомольская правда

В Калининграде на ул. Халтурина сгорел гараж с автомобилем «Фольксваген»

Никто из людей не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде на улице Халтурина случился пожар, в результате которого сгорела машина. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, огонь уничтожил одноэтажный гараж из газоблоков и находящийся внутри автомобиль «Фольксваген Пассат».

О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 11 человек и 3 единицы техники.

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