5 декабря, источник: Комсомольская правда
В Крыму полицейские нашли девочку, самовольно ушедшую из интерната
С ребенком провели профилактическую беседу.
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Сотрудники уголовного розыска Джанкоя нашли 15-летнюю девочку, которая самовольно покинула территорию интерната 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.
Девочку нашли в Симферополе менее чем за сутки. — К счастью, за время пребывания вне учреждения никаких противоправных деяний в отношении подростка совершено не было, — говорится в сообщении.
Правоохранители провели с девочкой профилактические беседы и вернули ее в интернат.