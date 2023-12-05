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Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: Комсомольская правда

В Крыму полицейские нашли девочку, самовольно ушедшую из интерната

С ребенком провели профилактическую беседу.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники уголовного розыска Джанкоя нашли 15-летнюю девочку, которая самовольно покинула территорию интерната 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Девочку нашли в Симферополе менее чем за сутки. — К счастью, за время пребывания вне учреждения никаких противоправных деяний в отношении подростка совершено не было, — говорится в сообщении.

Правоохранители провели с девочкой профилактические беседы и вернули ее в интернат.

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