5 декабря, источник: РИА Новости
Обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске арестовали
Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве школьника в Иркутске.
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ИРКУТСК, 5 дек — РИА Новости. Суд в Иркутске избрал обвиняемому в убийстве школьника меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает иркутская областная прокуратура.
Второго декабря на остановке общественного транспорта «Лисиха» в Иркутске во время конфликта между подростками был смертельно ранен 15-летний мальчик. После проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции и Росгвардии оперативно задержали двух участников конфликта. Они были доставлены из Качугского района в Иркутск. По данным СК, еще 4 человек задержали в Иркутске. Подозреваемым от 15 до 21 года. Характеризуются отрицательно, некоторые ранее привлекались к уголовной ответственности. Заведено уголовное дело по статьям «убийство» и «хулиганство».
В ходе предварительного расследования установлено, что компания молодых людей из шести человек вышла из сауны и направилась в сторону остановки общественного транспорта. Там они подошли к пятерым подросткам и после словесного конфликта стали избивать их. Одному из пострадавших в ходе инцидента было нанесено не менее 4 ножевых ранений, от которых он скончался на месте.
«Октябрьский районный суд Иркутска с учётом позиции прокурора заключил обвиняемого в убийстве и двух обвиняемых в хулиганстве под стражу на 2 месяца» — говорится в сообщении.
По данным суда, один из обвиняемых в хулиганстве — 18-летний житель Шелехова проходит подозреваемым по ещё одному уголовному делу. В момент совершения преступления находился под подпиской о невыезде.
В соцсетях после происшествия появилась информация о том, что подростки посмотрели популярный сериал и начали подражать его героям. В МВД сообщили, что это фейк: подозреваемый в убийстве — 15-летний школьник из Ленинского района Иркутска, пояснил, что этот сериал не смотрел.
В рамках уголовного дела у фигурантов проведены обыски, изъяты телефоны, а также орудие преступления — нож.