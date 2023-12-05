Мошенники давят на психику: в МВД Башкирии рассказали, как уберечь свои деньги

За прошедшие сутки жители республики отдали мошенникам более 14,5 млн рублей. Например, в Кировском районе пенсионерка и начальник отдела одной из госорганизаций решили стать инвесторами: в итоге их развели на 1,2 млн рублей и почти 2 млн рублей. Для якобы предотвращения утечки своих банковских данных и финансирования запрещенной в России организации, врач-неонатолог распрощалась с более чем 2 млн рублей: бегала по банкоматам, перечисляя деньги мошенникам. В Стерлитамаке аналогичный случай произошел с отцом и дочерью — они лишились 6,5 млн рублей.
«Жулики давят на психику. Они активно используют чувство страха, что человек может потерять свои деньги, что на него могут оформить крупные кредиты, завести некое уголовное дело. Чувство страха очень активно эксплуатируется. Когда поступает звонок, пожалуйста, не теряйте голову. Ваши близкие, коллеги, друзья — первые помощники в ситуации. Чтобы вам не говорили, вплоть до того, что разглашение государственной тайны чревато последствиями, не верьте. Ни в какие гостайны по телефону не посвящают. Поэтому следует идти к руководству, другу, родственникам и советуетесь, что делать. Надежнее всего, просто бросить трубку после такого звонка», — подчеркнул Максим Родионов.
На прошлой неделе было выявлено две новые схемы. Так, некоторым жителям республики пришли смс-сообщения с коротких номеров известных банков, в том числе с 900 или аналогичных, но не с цифрами «00», а с буквами «ОО». Человек же, разницы не замечает. Получателям сообщали, что у них имеются задолженности по оплате за коммунальные услуги, а чтобы узнать более подробную информацию, нужно перейти по ссылке в сообщении, а там их ждала фишинговая программа. То есть, человек заходит по ссылке, нажимает кнопку согласия для обработки персональных сведений, дает доступ для программы, которая считывает данные мобильного устройства, на котором, как правило, стоят банковские приложения.
«К счастью, у нас никто в этот обман не поверил, возможно, благодаря профилактике. Однако, сообщения такие есть», — сказал представитель МВД по РБ.
Вторая схема была опробована на жительнице Нефтекамска. В мессенджере WhatsApp ей позвонила женщина из якобы службы безопасности какого-то банка, предупредила ее об оформлении неизвестными кредита на ее имя, и порекомендовала оформить встречный кредит для предотвращения операций. Чтобы помочь ей оформить кредит по телефону, она убедила ее включить демонстрацию экрана мобильного телефона — эта функция доступна на видеозвонке в мессенджере. Она дает возможность видеть экран телефона: все сообщения, все коды доступа видны в режиме реального времени. Мошенники во время разговора следили, что происходит на телефоне и успели оформить на нее кредит на 800 тысяч рублей. Видеозвонок от незнакомца таит в себе опасность.
Из «популярных» схем: встречные кредиты и инвестиции. Кроме того, участились случаи, когда от лжебоссов сотрудникам поступают сообщения, которым они, как правило, верят.
«Обычно, пишут в популярном мессенджере от имени руководителя, которого работник не может игнорировать. От министра спорта, от режиссера театра предупреждают, что поступит звонок от правоохранителей, которым нужно помочь. Вскоре раздается звонок с неизвестного номера, и лжемайор такую несуразицу говорит. И человек верит, и делает то, что ему говорят», — отметил начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ.
На различные счета, в том числе на поддержку СВО, в недружественные страны. Львиная часть звонков осуществляется из колл-центров Украины, в основном, из Днепропетровска. Разговорив операторов, становилось понятно, откуда и с какой целью они звонят. У них свой план, своя работа. Тем не менее, люди продолжают верить незнакомому голосу в трубке и отдавать свои кровные, а также влезать в долговую яму.
По словам Максима Родионова, если все же деньги были отправлены, в первые сутки можно остановить транзакцию.
«Для этого необходимо сразу обратиться в банк и полицию. У нас есть примеры, когда часть денег успевают остановить и вернуть владельцу», — отметил он.
Рекомендуется регулярно, хотя бы раз в два года проверять свою кредитную историю на госуслугах. Два раза в год эта услуга оказывается бесплатно.
«Где мы только вынужденно не оставляем свои персональные данные. Например, кто ездит в командировки, тот знает, что в каждой гостинице копируют паспорт. Для чего? Зачем? Куда это дальше уходит?», — подчеркнул Максим Родионов.
Кстати, бывают случаи, когда человек обналичил деньги, держит их в руках перед банкоматом и вдруг понимает, зачем ему куда-то кому-то их отравлять.
«Так, женщина выполнила все, что хотели от нее преступники. Взяла в руки пачку денег, подошла к банкомату и сказала по телефону: “А зачем я буду отправлять вам деньги? Вот же они, у меня”. Мошенники оскорбились, она столкнулась с грубостью, хамством и угрозами. Но надо понимать, что аферисты ничего вам не сделают. Прекращайте разговор, и старайтесь не отвечать, когда звонит незнакомый номер», — сказал спикер.
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