Машина скорой медицинской помощи, которая попала в ДТП на плотине ГЭС в Иркутске, возвращалась со стороны Юбилейного. По данным Госавтоинспекции, в экипаже были водитель и врачи, без пациентов. Никто не пострадал. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Известно, что столкновение «скорой» и иномарки произошло на плотине ГЭС в Иркутске сегодня утром, 6 декабря. Очевидцы засняли аварию на видео и выложили в социальных сетях. ДТП оформляется аварийными комиссарами, транспорту причинен материальный ущерб. Напомним, что сразу несколько ДТП произошло на плотине ГЭС и ее подъездах в Иркутске вечером 5 декабря. Как рассказал редакции один из автомобилистов, на дороге случилось четыре аварии.