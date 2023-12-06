6 декабря, источник: ТК Город
В Иркутске поймали семью псевдостроителей
В Иркутске сотрудниками полиции задержана группа мошенников, выдававшая себя за строителей. Все они — члены одной семьи, сообщает ИА «ТК Город».
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Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, предприимчивые граждане подряжались выполнять работы по ремонту и строительству, брали с клиентов предоплату и исчезали. На сегодня известно о 300 тысячах «выручки».
Работали трое иркутян просто: расклеивали по Иркутскому району объявления «с предложением ремонтно-строительных услуг», встречались с заказчиками, обговаривали условия и брали с них деньги. И, наверное, очень удивились, когда к ним домой пришли сотрудники СОБРа.
Во время обыска у псевдостроителей нашли «рекламные материалы» и оружие. Незарегистрированное. А вот строительных инструментов они дома не держали.
Особо отпираться аферисты не стали. Признались и уже начали возмещать пострадавшим ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.