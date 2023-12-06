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6 декабря, источник: АиФ Иркутск

Причиной пожара в школе в Нижнеилимском районе стал поджог

Возгорание произошло в ночь со 2 на 3 декабря, огонь распространился на 600 квадратных метров.

Источник: МЧС РФ

Специалисты из испытательной пожарной лаборатории МЧС России установили причину пожара в здании школы в поселке Хребтовая в Нижнеилимском районе. Возгорание произошло в ночь со 2 на 3 декабря, огонь распространился на 600 квадратных метров.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, эксперты изъяли вещественные доказательства с места происшествия и опросили должностных лиц и очевидцев, после чего пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной пожара в школе стал поджог. Материалы проверки передали в следственные органы для установления виновных лиц.

По данным регионального правительства, пожар повредил 30 процентов здания школы: в пострадавшем корпусе находились детский сад, библиотека и три учебных кабинета. К концу этого года там должны были завершить капремонт.

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