6 декабря, источник: АиФ Екатеринбург
В Екатеринбурге девушка тушила кипящее масло и устроила взрыв в квартире
Жительницу многоэтажки увезли в больницу.
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Для жительницы Екатеринбурга приготовление ужина накануне вечером закончилось вызовом сотрудников МЧС и медиков. Женщина случайно устроила небольшой взрыв в квартире в многоэтажке на улице Чемпионов, когда тушила подсолнечное масло. Девушка не придумала ничего лучше, чем попытаться потушить его водой. В результате ЧП из дома были эвакуированы жильцы.
«Возникшая огненная вспышка моментально дала ей понять, что так масло тушить нельзя. В результате девушка была госпитализирована, а сотрудники МЧС России, выехавшие на происшествие, констатировали, что возгорания в результате не произошло и эвакуировавшиеся из дома жители могут возвращаться домой», — рассказали подробности в пресс-службе свердловского МЧС.
Спасатели также напомнили о правилах поведения в подобных случаях.
Если на кухне вспыхнул масляный пожар, самое первое, что нужно сделать — выключить плиту. Второе — накрыть сковороду или кастрюлю крышкой (но не стеклянной!) или железным противнем. Без доступа кислорода огонь погаснет сам. Также масляный пожар можно засыпать содой, которая поглощает кислород.