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6 декабря, источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге девушка тушила кипящее масло и устроила взрыв в квартире

Жительницу многоэтажки увезли в больницу.

Источник: ГУ МЧС по Свердловской области

Для жительницы Екатеринбурга приготовление ужина накануне вечером закончилось вызовом сотрудников МЧС и медиков. Женщина случайно устроила небольшой взрыв в квартире в многоэтажке на улице Чемпионов, когда тушила подсолнечное масло. Девушка не придумала ничего лучше, чем попытаться потушить его водой. В результате ЧП из дома были эвакуированы жильцы.

«Возникшая огненная вспышка моментально дала ей понять, что так масло тушить нельзя. В результате девушка была госпитализирована, а сотрудники МЧС России, выехавшие на происшествие, констатировали, что возгорания в результате не произошло и эвакуировавшиеся из дома жители могут возвращаться домой», — рассказали подробности в пресс-службе свердловского МЧС.

Спасатели также напомнили о правилах поведения в подобных случаях.

Если на кухне вспыхнул масляный пожар, самое первое, что нужно сделать — выключить плиту. Второе — накрыть сковороду или кастрюлю крышкой (но не стеклянной!) или железным противнем. Без доступа кислорода огонь погаснет сам. Также масляный пожар можно засыпать содой, которая поглощает кислород.

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