6 декабря, источник: МК.RU Хабаровск
Смертельное ДТП случилось на трассе Обход Красная речка — Казакевичево в Хабаровском крае
В Хабаровском крае на трассе Обход поселок Красная речка — село Казакевичево утром 6 декабря случилось смертельное ДТП.
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Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, машина Toyota FunCargo, которой управлял водитель 1968 года рождения, двигалась со стороны села Осиновая речка в сторону села Корсаково-1.
Автолюбитель не следил за скоростью, как результат выехал на «встречку» в районе 12 километра автодороги и врезался в автомобиль ISUZU FORWARD. Водитель Toyota FunCargo скончался на месте аварии. Идет проверка по факту ДТП.