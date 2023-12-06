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6 декабря, источник: МК.RU Хабаровск

Смертельное ДТП случилось на трассе Обход Красная речка — Казакевичево в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на трассе Обход поселок Красная речка — село Казакевичево утром 6 декабря случилось смертельное ДТП.

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, машина Toyota FunCargo, которой управлял водитель 1968 года рождения, двигалась со стороны села Осиновая речка в сторону села Корсаково-1.

Автолюбитель не следил за скоростью, как результат выехал на «встречку» в районе 12 километра автодороги и врезался в автомобиль ISUZU FORWARD. Водитель Toyota FunCargo скончался на месте аварии. Идет проверка по факту ДТП.

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