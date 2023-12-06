6 декабря, источник: Комсомольская правда
МЧС опровергло взрыв в жилом доме Казани
В ведомстве назвали официальную причину ЧП.
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МЧС опровергло взрыв в жилом доме Казани. Речь идет об инциденте на улице Спартаковской 5 декабря.
Напомним, прохожие услышали громкий хлопок, а затем из окна квартиры на втором этаже начали вырываться языки пламени. В результате происшествия погиб мужчин.
Изначально предполагалось, что произошел взрыв бытового газа. Однако в МЧС опровергли эту информацию, заявив, что окно лопнуло из-за высокой температуры — этот характерный звук и услышали очевидцы. То есть причиной происшествия стал пожар, а не взрыв.
Ранее мы сообщали, что во время происшествия погиб 50-летний мужчина. Его жены в этот момент дома не было.