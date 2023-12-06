6 декабря, источник: Комсомольская правда
Заставила детей отмывать кровь матери: жительница Хабаровска зверски расправилась с подругой в присутствии ребятишек
Жительницу Хабаровска осудили за убийство многодетной матери.
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Алкоголизм, агрессия и преступная безалаберность сломали жизнь троим детям. Была жестоко убита мама, и около суток они провели вместе с трупом в квартире. Но не одни: вместе с той, кто зверски расправился с женщиной.
ЗАПОЙ
48-летняя мать четверых детей Ольга* оказалась в сложной ситуации. Муж сидит, денег едва хватает, на попечении мальчики четырех и девяти лет, и девочка шести лет. Легче стало, когда старшая дочь съехала и начала сама зарабатывать себе на жизнь. Но алкоголь все равно проник в жизнь Ольги, влияя все пагубнее.
Поэтому в жизни многодетной матери появилась 33-летняя Ирина*. Женщины быстро нашли общий язык и стали устраивать затяжные застолья, в том числе в присутствии детей. Одно из таких случилось 26 октября 2022 года. Ирина пригласила Ольгу в гости. Последняя, как чувствовала, попросилась пожить. Почему — история умалчивает.
Многодетная мать привела с собой троих ребятишек. Те уже знали тетю Иру и спокойно чувствовали себя у нее в квартире. Позже к «пирушке» присоединился любовник Ольги. Троица подошла к заливке алкоголем со всей безответственностью. Несколько дней пили так, что говорили еле-еле. Дети были предоставлены сами себе.
«МАМУ СЕЙЧАС УБЬЮТ»
Ольга ушла в ванну, и там случилось микрочэпэ: из-за нее разбилась раковина. Ирину это задело необъяснимо сильно — хабаровчанка стала кричать, ругаться и в итоге напала на многодетную мать. Уровень агрессии был запредельный, в ход шли кулаки, ноги, металлическая и деревянная палки, а в конце концов и нож. Всего около 71 удара. От таких жестоких побоев Ольга умерла на месте. Смерть наступила в период с 23:15 часов 28 октября до 5:15 часов 30 октября.
Свидетелями убийства собственной матери стали дети. Они слышали, что происходит, глянули одним глазком, и убежали в другую комнату. В момент расправы старший мальчик схватил телефон и стал писать старшей сестре: «Маму избивают. Помоги». Девушка пыталась выяснить, где все это происходит, но брат не знал адреса и не мог толком ничего объяснить. Он лишь просил приехать скорее и говорил: «Маму сейчас убьют» и эмодзи ножа и черепа.
Обезумевшая девушка побежала в полицию. Узнать адрес Ирины помогла фотография вида из окна, которую мальчик отправил сестре. Но и на это потребовался не один час. Пока полиция выясняла, где произошло убийство, в злополучной квартире творилось то, что не укладывается в голове.
Любовник погибшей Ирину от жертвы почему-то не оттаскивал, но хотел вызвать скорую, но агрессивная женщина вырвала у него телефон и разбила. На этом попытки сообщить в экстренные службы о случившемся закончились. Ирина и гость пошли пить дальше, накрыв труп Ольги. По их словам, они еще не знали, что женщина скончалась. Детям сказали, что мама спит.
ДЕТИ БУДИЛИ МЕРТВУЮ МАМУ
Ребятишки пытались разбудить маму, лежавшую в луже крови. Что творилось в этот момент в детских умах — представить трудно. Равно как и понять, почему они не впали в панику. Да, можно сказать, что младшие не до конца понимали, что случилось. Но поведение девятилетнего мальчика вызывает вопросы, ответы на которые сейчас стараются получить психологи.
Ирина же решила немного прибраться. Она приказала гостю вынести труп на балкон, а детей заставила вытирать кровь матери с пола. Хабаровчанин трогать тело не стал. Затем все вместе ушли выбрасывать разбитую раковину и окровавленные вещи. Вернувшись, продолжили пить. Хоть детей покормили. Но отвести их к родственникам мысли не возникло.
СТУК В ДВЕРЬ
Полицейские вычислили жуткое место и 30 октября появились на пороге квартиры Ирины. Внутри хаос: бардак, бутылки, вонь, матрацы на полу и среди всего этого трое детей. Хабаровчанку задержали, уголовное дело было заведено по статье «Убийство».
— На стадии предварительного и судебного следствия подсудимая свою вину в предъявленном обвинении не признала, пояснила, что совершил преступление гость компании, которого потерпевшая пригласила в ходе совместного распития алкоголя, — сообщила «КП» — Хабаровск" Анастасия Головина, старший помощник прокурора Индустриального района Хабаровска.
Мальчик также опроверг слова Ирины. Говорил: «Дядя не бил маму». Его рассказ полностью подтверждали сообщения, отправленные сестре. Вторил ребенку и гость, который стал свидетелем по делу. Хоть всей картины, по его словам, он не видел — уходил в алкогольное забытие, а позвонить в экстренные службы ему не давала Ирина.
ОФИЦИАЛЬНО
— По уголовному делу проведено расследование, результаты которого позволили предъявить женщине обвинение в совершении инкриминируемого преступления и направить уголовное дело в суд, — прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Ирина оказалась рецидивисткой. Ее биография уже была запятнана убийством мужчины. Ее осудили на 8,6 года колонии общего режима. Освободилась Ирина в феврале 2020-го. От нового срока ей отвертеться не удалось, несмотря на все усилия.
— Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил, — рассказала «КП» — Хабаровск" помощник прокурора Индустриального района Хабаровска Анастасия Снытко.
*Имена изменены.