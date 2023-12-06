6 декабря, источник: Комсомольская правда
В Челябинске отправили под домашний арест первого заместителя главного судебного пристава Полину Захарову
В Челябинске первый заместитель главного пристава отправлен под домашний арест.
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В Челябинске суд Центрального района отправил под домашний арест на два месяца первого заместителя руководителя челябинского управления Федеральной службы судебных приставов Полину Захарову. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
— В качестве меры пресечения избран домашний арест на два месяца, до 4 февраля, — сообщили КП-Челябинск в суде.
О задержании Захаровой стало известно пятого декабря. Женщина служила более 20 лет. В ее послужном списке грамоты, благодарности и медали «За заслуги» и «За службу».
Также пятого декабря в Челябинске задержали старшего следователя СКР Вадима Шпигуна. Его подозревают в получении взяток.