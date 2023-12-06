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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Щепа разгорелась на 1200 «квадратов» на промзоне в Ленобласти

Мощный пожар произошел на промзоне в Ленобласти.

Источник: Петербург с огоньком — Telegram

Мощнейший пожар произошел в Ленобласти на промзоне в Горелово. На Волхонском шоссе загорелась щепа. Возгорание началось около 23 часов 5 декабря. На место случившегося выехали подразделения Федеральной противопожарной службы, дежурные смены Ленинградской областной противопожарной службы — 32 человека и 12 машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

— Горит щепа на площади 1200 «квадратов». Угрозы распространения к населенным пунктам нет. Концентрация вредных веществ не превышена. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего будут выяснять специалисты. Тушение огня, на данный момент, продолжается.

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