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6 декабря, источник: АиФ Екатеринбург

Полуторагодовалый малыш замерз насмерть в свердловской деревне

По предварительным данным, мальчик сам вышел из дома на улицу посреди ночи.

В Свердловской области маленький ребенок замерз насмерть на улице. Инцидент случился в деревне Катышка под Алапаевском в ночь на 6 декабря. По предварительным данным, полуторагодовалый мальчик самостоятельно вышел посреди ночи на улицу, но обратно войти уже не смог, так не хватило сил открыть дверь.

Известно, что ребенок воспитывался в многодетной семье, где есть еще трое детей.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. В СКР происшествие пока не прокомментировали.

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