6 декабря, источник: АиФ Екатеринбург
Полуторагодовалый малыш замерз насмерть в свердловской деревне
По предварительным данным, мальчик сам вышел из дома на улицу посреди ночи.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Свердловской области маленький ребенок замерз насмерть на улице. Инцидент случился в деревне Катышка под Алапаевском в ночь на 6 декабря. По предварительным данным, полуторагодовалый мальчик самостоятельно вышел посреди ночи на улицу, но обратно войти уже не смог, так не хватило сил открыть дверь.
Известно, что ребенок воспитывался в многодетной семье, где есть еще трое детей.
Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. В СКР происшествие пока не прокомментировали.