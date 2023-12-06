6 декабря, источник: АиФ Санкт-Петербург
Слово пацана по-питерски. История казанской ОПГ в Северной столице
Как жили, умирали и делили асфальт казанские группировщики, перебравшиеся в бандитский Петербург.
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Нашумевший сериал «Слово пацана» рассказывает историю подростковых группировок в Казани на рубеже 80−90-х годов прошлого века. Фильм снят по документальной книге жителя города Роберта Гараева, который и сам состоял в одной из группировок.
Хотя сериал пока не закончился, известно, что будет с прообразами его героев далее. Те, кто переживёт это время, в 90-е станут бандитскими авторитетами; группировки казанских пацанов вырастут до настоящих ОПГ, которые будут делить власть и доходы с конкурентами не только в Казани, но и по всему бывшему СССР, включая Москву и Петербург.
Как «казанская братва» оказалась в Северной столице, в чем была сила и слабость ОПГ из Татарстана, и как они уживались с соперниками по силовому бизнесу — в материале spb.aif.ru.
Легенда криминального мира.
В начале января 2023 года многие бывшие участники бандитских разборок 90-х годов, а также бывшие и нынешние сотрудники правоохранительных органов получили СМС, состоявшую всего из двух слов: «Мартин умер». Для этих людей известие стало мини-сенсацией — «Мартин» было прозвище 59-летнего Марата Абдрахманова, уроженца Казани, лидера петербургского ответвления казанской ОПГ.
Умер Мартин мирно — тихо скончавшись в старый Новый год, по естественным причинам, «без внешних признаков насильственной смерти». Хотя карьера его была такова, что именно такой жизненный исход казался наименее вероятным.
«Мартин» родился в Казани и начинал свою карьеру в тех самых подростковых «моталках», о которых идет речь в сериале «Слово пацана».
В подростковом возрасте попал за решетку, а после выхода на свободу вырос до одного из лидера группировки «кировские», которая контролировала часть улиц в центре Казани. Считается, что именно «кировские» одним из первых занялись не просто драками за контроль над улицами, но и начали практиковать криминальный бизнес — от игры в напёрстки и гастрольных выездов в другие города, целью которых был гоп-стоп перешли к обложению коммерсантов постоянной данью.
27-летний Мартин был одним из тех, кого группировка делегировала в окружающий мир — в 1991 году он появляется в Северной столице.
«Казанские» в Питере.
К тому моменту «казанские» уже начали обосновываться в Ленинграде. Любопытно, что свои внутренние взаимоотношения, в том числе жесткие конфликты между группировками, они принесли с собой.
«Первые казанские бандиты приехали в Питер в конце 80-х годов. Это были представители “кировской”, “тукаевской”, “советской”, “кварталовской” и “жилковской” преступных группировок. Необходимо отметить, что в Питере настоящего казанского сообщества не возникло, все бригады действовали друг от друга достаточно автономно, являясь, по сути, филиалами группировок, находившихся в Казани», — рассказывал Андрей Константинов в своей книге «Бандитский Петербург».
Со своей малой Родины при необходимости они подтягивали бойцов для осуществления тех или иных силовых акций — тех не знали в лицо в Петербурге, у них практически не было связей в Северной столице, что затрудняло любые расследования. После выполнения работы казанские спокойно уезжали домой.
Взаимная связь между двумя городами была налажена отлично. Популярный в 90-е рэп-исполнитель Мистер Малой (Андрей Цыганов), автор трека «Буду погибать молодым», вспоминает, как выступал в популярном ночном клубе Казани, где со сцены передал привет «казанским казанским от казанских питерских», чем вызвал настоящий восторг местной братвы.
Междуусобные войны.
В то же время перенос внутренних казанских проблем на просторы большой страны вел к продолжению междуусобных войн — представители разных группировок, встретившись на улицах Северной столицы, могли продолжить те же смертельные схватки, которые практиковали на малой Родине. Так, вскоре после прибытия в Петербург Мартина был застрелен 31-летний авторитет Наиль Рыжий (Хаматов), который, как считается, контролировал целый ряд коммерческих структур на Васильевском острове. Его убили у собственного дома. После смерти Хаматова бизнесмены перешли под крышу Мартина.
Методы, которыми «казанские» устанавливали контроль над привлекательными активами, они явно отработали еще в пору своей юности в «группировках» — так в октябре 1992 бандиты устроили налёт на Торжковский рынок: в 13 часов дня, заблокировав центральный и запасной выходы, боевики устроили настоящий погром, избивая торговцев арматурой, переворачивая прилавки, стреляя по убегающий толпе. Погром продолжался около пяти минут, в ход были пущены пистолеты, обрезы и автомат, 13 человек были серьезно ранены, один из торговцев-азербайджанцев застрелен.
Кто стоял за тем погромом, до сих пор не выяснено, но Мартина начали бояться.
«Его опасались все. Мартин слыл в Питере человеком страшным и непредсказуемым. Говорили, что он мог, сидя в ресторане, улыбнуться собеседнику, а потом разбить о его голову бутылку… или сделать с ним еще кое-что похуже… Дважды отсидевший в тюрьме, Мартин никогда не ночевал две ночи подряд в одной и той же квартире».
Влияние в бизнесе.
Его влияние росло — «казанские» контролировали знаменитый «Невский палас», а также позволяли себе сцепляться с «тамбовскими», подминая под себя точки на Лиговском и Невским проспектах. В Петербурге подопечные Мартина контролировали Василеостровский, Калининский, Приморский, Выборгский, Красногвардейский районы. «Казанские» пытались взять под контроль банк «Россия» и Северный торговый банк. Также, по информации издания «БИЗНЕС Online», в эпоху агонии Татфондбанка, в котором, помимо прочего, застрял «общак» казанской братвы, спасением криминальных сбережений занимался именно Мартин.
Он был близок и к одному из самых известных в России авторитетов — Хайдеру (Хайдар Закиров). Тот начинал как лидер знаменитой группировки «Жилка», сумевшей объединить почти половину казанских подростковых банд, но в начале 90-х перебрался в Петербург, подальше от оппонентов, объединившихся в группировку под условным названием «Севастопольские».
В 1993 году его ОПГ сцепилась с «тамбовскими» из-за спорного сегмента рынка нефтепродуктов. Бригада Хайдера потеряла трёх человек, но ей удалось потеснить противника.
Однако междуусобная брань его сгубила — и в 1996 году автомобиль Хайдера вместе с телохранителями попал в засаду на улице Руднева в Петербурге. На месте осталось 37 гильз, стреляли из всех видов оружия. Охранники были убиты на месте, а сам Хайдер получил несколько ранений и скончался в больнице.
Но тогда это не стало концом ОПГ. Ведь постепенно бывшие пацаны обрастали политическими связями — считается, что одно время с ними плотно работал Юрий Шутов. Уроженец Ленинграда, к началу 90-х он стал помощником председателя Ленсовета Анатолия Собчака. Был в числе лиц, входивших в ближайшее окружение Собчака, вместе со многими известными и влиятельными российскими политиками и бизнесменами.
Первый раз его арестовали в 1992 году по подозрению в вымогательстве, однако в 1996-м отпустили за недостаточностью улик. Летом 1997 года в Петербурге был убит вице-губернатор города Михаил Маневич. Он был застрелен автоматной очередью с крыши дома на пересечении улицы Рубинштейна и Невского проспекта. Одним из подозреваемых по этому делу оказался Юрий Шутов, что не помешало ему избраться депутатом петербургского парламента в 1998 году. Позже Шутова арестовали, а в 2006 году он получил пожизненный срок и скончался в колонии «Белый лебедь».
Не всё гладко было и у того же Мартина — в середине 90-х его с группой подручных арестовывают. При обыске изымается целый арсенал, и бандитов отправляют в «Кресты». Там Мартин упрочивает свою репутацию, умудрившись сначала поконфликтовать, а потом прямо в СИЗО порезать двух своих оппонентов-чеченцев.
Сгубили наркотики?
Как полагает автор «Слово пацана» Роберт Гараев, серьезное влияние на судьбу казанских ОПГ в Татарстане оказали влияние наркотики — пока пацаны бегали по улицам и «делили асфальт», они практиковали здоровый образ жизни. Перейдя же на стадию ОПГ и почувствовав себя настоящей мафией, бывшие хулиганы быстро распробовали разнообразные запрещенные вещества — часть бандитов просто «сторчались». Не избежал этой участи и Мартин.
«Наркотики сделали свое дело. Все разумные от него разбежались. А все нажитые миллионы долларов растерял», — констатирует журналист Евгений Вышенков, в 90-е трудившиеся оперуполномоченным в Петербурге.
К старости Абдрахманов слегка остепенился, купил дом под Петербургом. Влияние у него поуменьшилось, но характер не изменился — и, поговаривают, местные депутаты намучались с неожиданно прописавшимся в этом районе авторитетом, который поддерживал близких ему кандидатов на различных выборах.
С его кончиной страницы истории бандитского Петербурга, напрямую связанные с казанскими «пацанами», можно считать перевёрнутыми.