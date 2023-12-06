6 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Под Воронежем загорелся склад в промышленной зоне: видео
Никто не пострадал.
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В Рамонском районе в промышленной зоне села Айдарово вспыхнул пожар на складе на площадью более 60 кв. м. В помещении загорелось оборудование. Причина возгорания устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области в среду, 6 декабря. Очевидцы рассказали РИА «Воронеж», что склад принадлежит компании по производству и продаже вендингового оборудования, а также прислали фото и видео с места происшествия.
По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 11:18. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, людей внутри склада не было. Огонь удалось потушить в течение получаса.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что вечером воскресенья, 3 декабря, в областном центре загорелось четырехэтажное офисное здание по адресу: улица Кольцовская, 46а. Огонь повредил кабинет площадью 12 кв. м на четвертом этаже строения. Обошлось без пострадавших.