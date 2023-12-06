6 декабря, источник: МК.RU Челябинск
На Южном Урале в горящей квартире погиб человек
Трагедия произошла в одном из многоквартирных домов в Миассе.
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Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
По предварительным данным, пожар произошел в квартире на четвертом этаже. Очагом возгорания стал диван, на который могли уронить непотушенную сигарету.
Известно, что в помещении на тот момент находился хозяин квартиры. Мужчина погиб от отравления продуктами горения.
В ГУ МЧС России по Челябинской области напомнили, что пожарный извещатель, установленный в доме, способен предупредить хозяев о ЧП. Устройство способно чутко среагировать на дым. Оно также подаст сигнал, причем такой громкости, что его сможет услышать человек в крепком сне.
Кроме того, важно следить за состоянием электроприборов и проводки. Не стоит перегружать сеть и оставлять без присмотра раскаленную печь.