Пожарные справились с огнем в петербургской консерватории спустя два часа

Об этом днем 6 декабря сообщили в региональном управлении МЧС.
Незадолго до этого произошел отказ от дополнительного номера сложности 1-БИС.
Сведения о пострадавших по-прежнему не поступали, говорится в сообщении ведомства. Однако очевидцы заметили у здания консерватории машину реанимации. По некоторым данным, оттуда эвакуировали как минимум семь человек.
Напомним, что информация о пожаре в здании консерватории в Петербурге поступила в 12:46. К его ликвидации привлекались 36 спасателей и девять единиц техники. Воду для тушения брали в том числе из Крюкова канала, во льду которого для этого пробили несколько лунок. По информации МЧС, горение происходило на площади 100 кв. м.