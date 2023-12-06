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6 декабря, источник: Коммерсантъ

Пожарные справились с огнем в петербургской консерватории спустя два часа

Открытое горение в здании Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова ликвидировано спустя два часа после начала пожара на Театральной площади.

Об этом днем 6 декабря сообщили в региональном управлении МЧС.

Незадолго до этого произошел отказ от дополнительного номера сложности 1-БИС.

Сведения о пострадавших по-прежнему не поступали, говорится в сообщении ведомства. Однако очевидцы заметили у здания консерватории машину реанимации. По некоторым данным, оттуда эвакуировали как минимум семь человек.

Напомним, что информация о пожаре в здании консерватории в Петербурге поступила в 12:46. К его ликвидации привлекались 36 спасателей и девять единиц техники. Воду для тушения брали в том числе из Крюкова канала, во льду которого для этого пробили несколько лунок. По информации МЧС, горение происходило на площади 100 кв. м.

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