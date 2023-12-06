6 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Очередная жертва тонкого льда: на озере Орце утонул рыбак
ОСВОД и МЧС постоянно предупреждают, что рыбалка зимой при толщине льда менее семи сантиметров опасна для жизни.
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МИНСК, 6 дек — Sputnik. Следственный комитет Беларуси сообщил об очередной жертве зимней рыбалки. На этот раз трагедия произошла на озере Орце в Миорском районе, говорится в Telegram-канале СК.
«Предварительно установлено, что 49-летний мужчина приехал на рыбалку на озеро Орце и расположился на расстоянии около 30 метров от берега. Однако, ввиду того, что лед был слишком тонкий, он провалился и пошел ко дну», — сообщили в комитете.
Там уточнили, что рыболовные снасти погибшего были обнаружены прохожим, который тут же вызвал спасателей. Они в свою очередь, прибыв на место, достали тело рыбака с семиметровой глубины.
Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, рассказали в СК.
В сообщении также напоминается, что в целях сохранения жизни нельзя выходить на тонкий лед. Очень опасно подходить к камышам и затопленным кустам — там лед всегда тоньше. Также нужно быть осторожным в местах с быстрым течением, поскольку возможны промоины. Трагедией может закончиться выход на лед в темное время суток или при плохой видимости и в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее в ОСВОД подчеркивали, что по Правилам охраны жизни людей на водах запрещен выход на водоемы в период ледостава, и, в частности, на лед, толщина которого составляет менее 7 сантиметров.
Кроме того, там постоянно обращают внимание на то, что при выходе на лед обязательно нужно надевать спасательный жилет и иметь при себе спасательный линь и ледовые штыри.
Не первый случай.
С установившейся по-настоящему зимней погодой в Беларуси все чаще стали появляться сообщения МЧС, ОСВОД и СК о гибели рыбаков.
Так, 4 декабря в Минской городской организации ОСВОД рассказали о 69-летнем мужчине, утонувшем на водохранилище Дрозды. Снасти у полыньи также были обнаружены прохожим. В ОСВОД уточняли, что глубина полыньи была два метра, а толщина льда — всего пять сантиметров. Погибший был в одежде для зимней рыбалки, но без спасательного жилета.
Днями ранее, 28 ноября, сообщалось об утонувшем рыбаке в старом русле реки Березина в двух километрах от деревни Добужа в Речицком районе. По информации ОСВОД, трое мужчин приехали на рыбалку и разошлись в разные стороны по водоему. Один из них, 80-летний житель Светлогорска, с помощью подводной видеокамеры для рыбалки подыскивал место для рыбной ловли, но в какой-то момент провалился и погиб. Толщина льда в этом месте составляла 4−5 см.