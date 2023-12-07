7 декабря, источник: Комсомольская правда
Двое в больнице: жесткая авария произошла в Нанайском районе
Иномарка влетела под «КамАЗ» на трассе в Хабаровском крае.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Вечером 6 декабря в Нанайском районе Хабаровского края произошла серьезная авария. На 156 километре дороги 376 «Хабаровск-Лидога-Ванино». Столкнулись иномарка и большегруз.
— По предварительным данным, водитель 1960 года рождения управляя автомобилем Honda Insight, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с транспортным средством КамАЗ движущимся во встречном направлении, — рассказали в ГИБДД Нанайского района.
В итоге водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы. На карете скорой помощи их увезли в больницу. Сама же иномарка превратилась в груду металла. Большегруз серьезно не пострадал, у него лишь слегка помята передняя часть.
На месте аварии работали сотрудники полиции. Они выясняют все подробности и обстоятельства произошедшего столкновения.